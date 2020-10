Pubblica Amministrazione, ministra Dadone: “Uffici aperti 24 ore? Lavoriamo per una maggiore flessibilità sugli orari” (Di martedì 20 ottobre 2020) “Ieri sera firmato ho firmato il decreto col quale ho fissato una percentuale di almeno il 50% di lavoro agile, ma invitando le amministrazioni ad aumentare la percentuale se hanno un livello sufficiente di digitalizzazione”. Lo ha detto la ministra della Pubblica Amministrazione, Fabiana Dadone durante l’assemblea dell’Anci 2020. “Nel decreto – spiega la ministra rispondendo a una domanda di Enrico Mentana sulla possibilità di avere sportelli aperti 24 ore – ho chiesto che ci sia maggiore flessibilità sugli orari, anche per permettere agli utenti e alle imprese di accedere a una connessione non solo fisica, ma anche digitale, con qualsiasi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 ottobre 2020) “Ieri sera firmato ho firmato il decreto col quale ho fissato una percentuale di almeno il 50% di lavoro agile, ma invitando le amzioni ad aumentare la percentuale se hanno un livello sufficiente di digitalizzazione”. Lo ha detto ladella, Fabianadurante l’assemblea dell’Anci 2020. “Nel decreto – spiega larispondendo a una domanda di Enrico Mentana sulla possibilità di avere sportelli24– ho chiesto che ci sia maggiflessibilitàorari, anche per permettere agli utenti e alle imprese di accedere a una connessione non solo fisica, ma anche digitale, con qualsiasi ...

AlbertoBagnai : Qualcuno avrà spiegato al minorato costituzionale che la Pubblica Amministrazione è regolata dal Titolo III della P… - infocamere : ?? Il cantiere è agli inizi. Sei aree tematiche per il piano di digitalizzazione della Pubblica amministrazione da r… - GIConfindustria : Serve un piano integrato per la ripresa del Paese con una visione di medio lungo termine, in cui pubblica amministr… - tina81254821 : RT @rimmel83837671: Cos'altro deve ancora venir fuori perché questa gente sparisca dall'amministrazione pubblica? Io, da cittadina lombarda… - MKISKOV : RT @rimmel83837671: Cos'altro deve ancora venir fuori perché questa gente sparisca dall'amministrazione pubblica? Io, da cittadina lombarda… -

Ultime Notizie dalla rete : Pubblica Amministrazione Social media manager e Pubblica Amministrazione: PA Social traccia l'identikit di 9500 professionisti Dire Buia (Ance) “L'Italia non deve fermarsi, servono scelte coraggiose”

Lo ha detto il Presidente dell’Ance, Gabriele Buia, nel corso della sua relazione all’Assemblea 2020, alla quale hanno partecipato, tra gli altri, il ministro dello Sviluppo Economico, Stefano ...

Enel X debutta nei pagamenti digitali con Enel X Pay, il conto corrente online (e app)

ROMA - Enel X debutta nel settore dei pagamenti digitali con Enel X Pay, il conto corrente online (e app) che consente il pagamento di bollettini, tasse e tributi delle Pubbliche amministrazioni con..

Lo ha detto il Presidente dell’Ance, Gabriele Buia, nel corso della sua relazione all’Assemblea 2020, alla quale hanno partecipato, tra gli altri, il ministro dello Sviluppo Economico, Stefano ...ROMA - Enel X debutta nel settore dei pagamenti digitali con Enel X Pay, il conto corrente online (e app) che consente il pagamento di bollettini, tasse e tributi delle Pubbliche amministrazioni con..