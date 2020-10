Psg-Manchester United diretta e streaming Champions League, dove vedere il match (Di martedì 20 ottobre 2020) Psg-Manchester United si gioca questa sera alle 21.00 al Parco dei Principi la prima sfida del girone di Champions League. Una partita molto sentita e che metterà davanti Neymar e Mbappé a campioni del calibro di Pogba e Bruno Fernandes. Non ci sarà Cavani, grande ex, arrivato in Red Devils dopo essersi svincolato proprio dai parigini.Psg-Manchester United, le probabili formazionicaption id="attachment 1031209" align="alignnone" width="657" Mbappé Neymar Psg (Opta twitter)/captionFormazione quasi tipo per il Psg con Navas in porta; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa in difesa; Herrera, Danilo, Rafinha in mezzo al campo e il tridente offensivo composto da Di Maria, Neymar, Mbappè. Panchina per Kean, appena acquistato dall'Everton. ... Leggi su itasportpress (Di martedì 20 ottobre 2020) Psg-si gioca questa sera alle 21.00 al Parco dei Principi la prima sfida del girone di. Una partita molto sentita e che metterà davanti Neymar e Mbappé a campioni del calibro di Pogba e Bruno Fernandes. Non ci sarà Cavani, grande ex, arrivato in Red Devils dopo essersi svincolato proprio dai parigini.Psg-, le probabili formazionicaption id="attachment 1031209" align="alignnone" width="657" Mbappé Neymar Psg (Opta twitter)/captionFormazione quasi tipo per il Psg con Navas in porta; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa in difesa; Herrera, Danilo, Rafinha in mezzo al campo e il tridente offensivo composto da Di Maria, Neymar, Mbappè. Panchina per Kean, appena acquistato dall'Everton. ...

