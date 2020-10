Progetto “SSC Napoli Charity”, all’asta la maglia indossata da Manolas in Napoli-Genoa (Di martedì 20 ottobre 2020) Il Napoli mette all’asta la maglia indossata da Kostas Manolas in Napoli-Genoa corredata da un certificato che ne attesta l’autenticità. Lo annuncia il club sul suo sito ufficiale. L’iniziativa rientra nel Progetto “Ssc Napoli Charity”. Il ricavato dell’asta andrà a beneficio dell’associazione “Polluce APS”, nata dall’incontro di due artisti ed educatori del Privato Sociale che da anni collaborano insieme negli istituti penitenziari e nei centri diurni all’interno dei quali intervengono con laboratori teatrali ed espressivi legati al reinserimento sociale degli individui coinvolti. “Polluce si ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 20 ottobre 2020) Ilmette all’asta lada Kostasincorredata da un certificato che ne attesta l’autenticità. Lo annuncia il club sul suo sito ufficiale. L’iniziativa rientra nel“SscCharity”. Il ricavato dell’asta andrà a beneficio dell’associazione “Polluce APS”, nata dall’incontro di due artisti ed educatori del Privato Sociale che da anni collaborano insieme negli istituti penitenziari e nei centri diurni all’interno dei quali intervengono con laboratori teatrali ed espressivi legati al reinserimento sociale degli individui coinvolti. “Polluce si ...

sscnapoli : ?? | Progetto SSC Napoli Charity. Via all’asta che mette in palio la maglia di Manolas indossata durante Napoli-Geno… - FrattinoMarco : RT @sscnapoli: ?? | Progetto SSC Napoli Charity. Via all’asta che mette in palio la maglia di Manolas indossata durante Napoli-Genoa. ?? htt… - ferdinandocont5 : RT @sscnapoli: ?? | Progetto SSC Napoli Charity. Via all’asta che mette in palio la maglia di Manolas indossata durante Napoli-Genoa. ?? htt… - napolista : Progetto “SSC #NapoliCharity”, all’asta la maglia indossata da #Manolas in #NapoliGenoa La maglia sarà corredata da… - LuigiPiccolo90 : RT @sscnapoli: ?? | Progetto SSC Napoli Charity. Via all’asta che mette in palio la maglia di Manolas indossata durante Napoli-Genoa. ?? htt… -