Professore decapitato | il padre di un’alunna aveva inviato messaggi all’assassino alcuni giorni prima dell’attentato

Il padre della studentessa che si era indignato in video dopo la lezione in cui il Professore di storia, Samuel Paty, aveva mostrato alla classe le caricature di Maometto si era sentito giorni prima con l'assassino che ha poi decapitato l'insegnante in una banlieue di Parigi. A rivelarlo è Bfm Tv, anche se, precisano i giornalisti, gli inquirenti ignorano al momento il tenore dei messaggi scambiati dai due. Nessuna prova, quindi, che lo scambio fosse relativo all'attentato compiuto dal 18enne di origine cecena nato a Mosca, Abdoullakh Abuyezidvich Anzorov, ma solo la conferma che tra l'omicida, ucciso dalle forze dell'ordine poco dopo la decapitazione, e l'uomo, tra i 9 arrestati dalle autorità per l'omicidio, ...

Questo fine settimana, dopo l'assassinio di Paty, ritrovato decapitato venerdì nella banlieue di Parigi ... I deputati oggi hanno reso omaggio al prof ucciso intonando la Marsigliese dopo aver ...

Il padre di una studentessa che aveva protestato contro Samuel Paty, il professore decapitato il 16 ottobre, lanciando un videomessaggio.

