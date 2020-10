Procter & Gamble, Paolo Grue nuovo presidente e ad della società in Italia (Di martedì 20 ottobre 2020) (Teleborsa) – Cambio ai vertici della Procter & Gamble in Italia. A partire dal primo gennaio 2021, Paolo Grue, direttore commerciale della filiale Italiana della multinazionale americana, sarà il nuovo presidente e amministratore delegato di P&G Italia, subentrando a Franco Giannicchi che volerà a Panama per assumere il ruolo di senior vice president della categoria Cura dei Tessuti e della Casa con responsabilità per tutto il mercato dell’America Latina. A succedere a Paolo Grue come direttore commerciale di P&G ... Leggi su quifinanza (Di martedì 20 ottobre 2020) (Teleborsa) – Cambio ai verticiin. A partire dal primo gennaio 2021,, direttore commercialefilialenamultinazionale americana, sarà ile amministratore delegato di P;G, subentrando a Franco Giannicchi che volerà a Panama per assumere il ruolo di senior vice presidentcategoria Cura dei Tessuti eCasa con responsabilità per tutto il mercato dell’America Latina. A succedere acome direttore commerciale di P;G ...

Al vertice della direzione commerciale della P&G Italia nominato Luca Merlo che rientra dall'headquarter di Ginevra ...

