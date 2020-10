Probabili formazioni Juventus-Verona: quinta giornata Serie A 2020/21 (Di martedì 20 ottobre 2020) Le Probabili formazioni di Juventus-Verona, match della quinta giornata di Serie A 2020/21. Si gioca alle 20:45 di domenica 25 ottobre nella cornice dell’Allianz Stadium. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle, le parole dei protagonisti e la moviola. Juventus – Scelta obbligatoria in attacco per Pirlo, che a causa delle assenze di Cristiano Ronaldo e Chiesa dovrà schierare Ramsey a supporto di Kulusevski e Morata, mentre Dybala sarà pronto a subentrare. Obbligatoria la maglia da titolare per Demiral, che andrà a sostituire Chiellini. Resta da valutare un eventuale recupero di Alex Sandro che sta risolvendo un guaio muscolare. Sulle corsie esterne spazio ... Leggi su sportface (Di martedì 20 ottobre 2020) Ledi, match delladi/21. Si gioca alle 20:45 di domenica 25 ottobre nella cornice dell’Allianz Stadium. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle, le parole dei protagonisti e la moviola.– Scelta obbligatoria in attacco per Pirlo, che a causa delle assenze di Cristiano Ronaldo e Chiesa dovrà schierare Ramsey a supporto di Kulusevski e Morata, mentre Dybala sarà pronto a subentrare. Obbligatoria la maglia da titolare per Demiral, che andrà a sostituire Chiellini. Resta da valutare un eventuale recupero di Alex Sandro che sta risolvendo un guaio muscolare. Sulle corsie esterne spazio ...

Dinamo Kiev-Juventus 0-2 Diretta Doppietta di Morata

Sulle fasce Cadrado e Chiesa SEGUI LA DIRETTA LE PROBABILI FORMAZIONI: DINAMO KIEV (4-2-3-1): Bushchan; Kedziora, Zabarnyi, Mykolenko, Karavaev; Buyalskiy, Sydorchuk, Shaparenko; Tsygankov, Supryaga, ...

