Primo rimborso per il bonus bancomat 2020 non prima di febbraio, nuovi dettagli (Di martedì 20 ottobre 2020) Siamo un po' tutti interessati al bonus bancomat 2020, ovvero la misura del Governo che presto ci consentirà di ottenere un rimborso della spesa effettuata utilizzando carte di credito e di debito. Più volte è stato sottolineato come con l'inizio di dicembre i cittadini italiani potranno cominciare ad accumulare spesa con pagamenti elettronici che in un secondo momento verrà risarcita (nella misura del 10% su acquisti complessivi pari ad un massimo di 1500 euro). Ebbene, ora giungono notizie esatte su quando sempre i consumatori finali riceveranno il risarcimento parziale. Non prima di febbraio parte della somma spesa sarà riaccreditata. Lo rende noto anche il Corriere della Sera in riferimento alla bozza del Governo relativa alla misura ...

