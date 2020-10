Previsioni Meteo, violento ciclone atlantico si abbatte sull’Europa: forte maltempo, allerta alluvioni in Spagna (Di martedì 20 ottobre 2020) Previsioni Meteo – Bella giornata soleggiata su gran parte dell’Italia, quella odierna, grazie al rinforzo ulteriore di una lingua anticiclonica estesa dal territorio algerino-tunisino al Mediterraneo centrale e fino all’Est Europa, dove attualmente sono collocati i massimi di pressione al suolo. Fatta eccezione per il settore nordoccidentale, Piemonte, Liguria, aree più prossime a un flusso instabile da Ovest, i cieli sereni prevalgono un po’ su tutte le regioni italiane. Naturalmente gran sole anche su parte delle aree orientali del continente, specie dei vicini Balcani, dell’ex-Iugoslavia, fino alla Romania, Ungheria, Slovacchia, Ucraina, localmente Polonia. Sul resto d’Europa, però, la situazione è piuttosto diversa. A tenere banco sulle aree occidentali e in parte centrali, ... Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 20 ottobre 2020)– Bella giornata soleggiata su gran parte dell’Italia, quella odierna, grazie al rinforzo ulteriore di una lingua anticiclonica estesa dal territorio algerino-tunisino al Mediterraneo centrale e fino all’Est Europa, dove attualmente sono collocati i massimi di pressione al suolo. Fatta eccezione per il settore nordoccidentale, Piemonte, Liguria, aree più prossime a un flusso instabile da Ovest, i cieli sereni prevalgono un po’ su tutte le regioni italiane. Naturalmente gran sole anche su parte delle aree orientali del continente, specie dei vicini Balcani, dell’ex-Iugoslavia, fino alla Romania, Ungheria, Slovacchia, Ucraina, localmente Polonia. Sul resto d’Europa, però, la situazione è piuttosto diversa. A tenere banco sulle aree occidentali e in parte centrali, ...

Agenzia_Ansa : Ecco le previsioni del tempo per oggi #meteo #ANSA - CentroMeteoITA : #METEO #MILANO - Tempo stabile, ma ancora nuvoloso nei prossimi giorni; ecco le #previsioni - #20ottobre - TgrRaiPuglia : #MeteoPuglia Le previsioni di Alex Guarini per #RaiPubblicaUtilità #ioseguotgr @TgrRai - iconameteo : Fase di tempo stabile su quasi tutta l'#Italia con qualche debole eccezione. #Temperature in aumento con aria più… - la_meteo_it : #La-meteo.it #lameteo #meteo - VIDEO METEO Previsioni meteo per martedì 20 ottobre. Ancora venti frechi dai Balcani… -