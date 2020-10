Previsioni Meteo, confermata nuova ondata di maltempo nel weekend: i dettagli per Sabato e Domenica (Di martedì 20 ottobre 2020) Previsioni Meteo – Le belle giornate soleggiate di questi giorni, portate da un ben strutturato promontorio anticiclonico di estrazione nordafricana, anche con veloce onda calda entro venerdì, continueranno fino a tutto venerdì al Centro Sud, mentre un cambiamento del tempo è atteso sulle aree nordoccidentali proprio nel corso di venerdì. Ma sarà tra Sabato e Domenica che la circolazione in prevalenza anticiclonica sul Mediterraneo centrale, accuserà il colpo, per via del transito di un moderato cavo depressionario, legato a un ramo secondario del getto subpolare. Per la giornata di Venerdì, l’asse depressionario sarà ancora orientato verso il Golfo di Biscaglia, l’Ovest della Francia e la Spagna e, da quella posizione, riuscirà ... Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 20 ottobre 2020)– Le belle giornate soleggiate di questi giorni, portate da un ben strutturato promontorio anticiclonico di estrazione nordafricana, anche con veloce onda calda entro venerdì, continueranno fino a tutto venerdì al Centro Sud, mentre un cambiamento del tempo è atteso sulle aree nordoccidentali proprio nel corso di venerdì. Ma sarà trache la circolazione in prevalenza anticiclonica sul Mediterraneo centrale, accuserà il colpo, per via del transito di un moderato cavo depressionario, legato a un ramo secondario del getto subpolare. Per la giornata di Venerdì, l’asse depressionario sarà ancora orientato verso il Golfo di Biscaglia, l’Ovest della Francia e la Spagna e, da quella posizione, riuscirà ...

