Premier Conte: “Prime dosi del vaccino di AstraZeneca a inizio dicembre” (Di martedì 20 ottobre 2020) “Se le ultime fasi di preparazione del vaccino Oxford-Irbm Pomezia-AstraZeneca saranno completate nelle prossime settimane, le prime dosi saranno disponibili all’inizio di dicembre”. Lo ha detto il Premier Conte a Bruno Vespa per l’ultimo libro del giornalista Rai che uscirà a fine ottobre, riferendosi al vaccino per debellare l’emergenza coronavirus: “Già all’inizio avremo i primi due o tre milioni di dosi di vaccino. Altri milioni ci arriveranno subito dopo. La Commissione europea ha commissionato ad AstraZeneca e ad altre società alcune centinaia di milioni di dosi. Penso che per ... Leggi su sportface (Di martedì 20 ottobre 2020) “Se le ultime fasi di preparazione delOxford-Irbm Pomezia-saranno completate nelle prossime settimane, le primesaranno disponibili all’di dicembre”. Lo ha detto ila Bruno Vespa per l’ultimo libro del giornalista Rai che uscirà a fine ottobre, riferenalper debellare l’emergenza coronavirus: “Già all’avremo i primi due o tre milioni didi. Altri milioni ci arriveranno subito dopo. La Commissione europea ha commissionato ade ad altre società alcune centinaia di milioni di. Penso che per ...

Deludente DiaSorin, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Banca MPS (+5,53%), dopo che il Premier conte ha firmato il decreto per la ...

Il premier Giuseppe Conte fa un annuncio importante: “Le prime dosi del vaccino potrebbero essere pronte a dicembre”. Intanto in Lombardia la situazione è fuori controllo. Continua a preoccupare la ...

"Le prime dosi del vaccino potrebbero essere pronte a dicembre". Intanto in Lombardia la situazione è fuori controllo. Continua a preoccupare la ...