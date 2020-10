Prato, i cinesi non mandano i bimbi a scuola: “Paura di essere contagiati dagli italiani” (Video) (Di martedì 20 ottobre 2020) Prato, 20 ott – «Abbiamo paura di essere contagiati dai bambini italiani». È questa la motivazione con la quale 1400 studenti della comunità cinese di Prato – circa il 30% degli alunni cinesi che frequentano le scuole elementari e medie della città – hanno disertato in massa la frequentazione della scuola pubblica. Lo ha rivelato la madre di un bambino intervistata ieri da Mattino Cinque: «Gli italiani sono poco attenti, vanno ovunque mentre noi stiamo chiusi in casa». Nessuno, ad ogni modo, è intenzionato a far perdere l’anno ai propri pargoli: e così la comunità si è organizzata con le lezioni a distanza. Un sondaggio inquietante Una situazione, del resto, che era stata prevista da un ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 20 ottobre 2020), 20 ott – «Abbiamo paura didai bambini italiani». È questa la motivazione con la quale 1400 studenti della comunità cinese di– circa il 30% degli alunniche frequentano le scuole elementari e medie della città – hanno disertato in massa la frequentazione dellapubblica. Lo ha rivelato la madre di un bambino intervistata ieri da Mattino Cinque: «Gli italiani sono poco attenti, vanno ovunque mentre noi stiamo chiusi in casa». Nessuno, ad ogni modo, è intenzionato a far perdere l’anno ai propri pargoli: e così la comunità si è organizzata con le lezioni a distanza. Un sondaggio inquietante Una situazione, del resto, che era stata prevista da un ...

fracogoni : RT @IlPrimatoN: La comunità cinese non si fida del sistema scolastico e sanitario italiano. E così 1400 bambini residenti a Prato rimangono… - carpiko : RT @IlPrimatoN: La comunità cinese non si fida del sistema scolastico e sanitario italiano. E così 1400 bambini residenti a Prato rimangono… - Ariel2575 : RT @IlPrimatoN: La comunità cinese non si fida del sistema scolastico e sanitario italiano. E così 1400 bambini residenti a Prato rimangono… -

Ultime Notizie dalla rete : Prato cinesi Prato, famiglie cinesi non si affidano alla scuola pubblica: “Paura di essere contagiati dagli italiani” TGCOM Mafia cinese, c’è subito uno stop La preliminare parte con un rinvio

Si è aperto ma è stato subito rinviato il processo sulla presunta organizzazione criminale cinese di stampo mafioso che avrebbe controllato da Prato attività lecite e illecite usando metodi criminali ...

"Ragazzi cinesi fuori da scuola Biffoni deve denunciare i genitori"

Come mai alla comunità cinese viene concesso tutto? Il consigliere comunale Marco Wong ormai ha un solo scopo: quello di difendere gli interessi della comunità orientale. Mai una sua parola di biasimo ...

Si è aperto ma è stato subito rinviato il processo sulla presunta organizzazione criminale cinese di stampo mafioso che avrebbe controllato da Prato attività lecite e illecite usando metodi criminali ...Come mai alla comunità cinese viene concesso tutto? Il consigliere comunale Marco Wong ormai ha un solo scopo: quello di difendere gli interessi della comunità orientale. Mai una sua parola di biasimo ...