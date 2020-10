PPG Industries in rialzo al Nyse grazie alla trimestrale

Leggi su quifinanza

(Di martedì 20 ottobre 2020) (Teleborsa) – Punta con decisione alla performance di Ppg, con una variazione percentuale dell’1,47%. A fare da assist al titolo del produttore di vernici sono i risultati relativi al terzo trimestre che hanno evidenziato utili netti in aumento da 367 milioni, pari a 1,54 dollari per azione, a 442 milioni (1,86 dollari per azione). Su base rettificata l’EPS si è attestato a 1,93 dollari a fronte degli 1,77 dollari attesi dal consensus. I ricavi, invece, scendono da 3,83 a 3,69 miliardi, ma sono superiori ai 3,63 miliardi stimati dagli analisti. Comparando l’andamento del titolo con l’S&P-500, su base settimanale, si nota che Ppgmantiene forza relativa positiva in confronto con l’indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto ...