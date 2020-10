Positiva viaggia sul treno | denunciata

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 20 ottobre 2020) Perugia, 20 ott. (Adnkronos) -al E' solo uno degli interventi del Compartimento Polizia Ferroviaria per le Marche, l'Umbria e l'Abruzzo che, nella settimana appena trascorsa, hanno effettuato 317 servizi di vigilanza nelle stazioni ferroviarie con 24 pattuglie automontate arrestando una persona arrestata, indagandone tre e identificandone 2.728. La Polfer di Ancona ha arrestato un 27enne albanese ricercato da settembre dall'Autorità Giudiziaria Svizzera, con un mandato di arresto internazionale per traffico di sostanze stupefacenti fra l'Albania e la Svizzera. I poliziotti, insospettiti dall'uomo, che si aggirava all'interno della stazione ferroviaria, hanno proceduto al suo controllo e dall'interrogazione in banca dati Schengen è emerso il provvedimento.