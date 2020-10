Policlinico Bari, nuovo servizio whatsapp per segnalare disservizi (Di martedì 20 ottobre 2020) “Vogliamo far sapere ai cittadini, invece, che esiste un servizio dedicato del Policlinico di Bari alla ricezione di indicazioni, segnalazioni e consigli per il miglioramento della qualità dell’accoglienza e dei servizi” ha detto il dg Giovanni Migliore presentando il nuovo servizio whatsup per le sgenalazioni. dam/pc/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 20 ottobre 2020) “Vogliamo far sapere ai cittadini, invece, che esiste undedicato deldialla ricezione di indicazioni, segnalazioni e consigli per il miglioramento della qualità dell’accoglienza e dei servizi” ha detto il dg Giovanni Migliore presentando ilwhatsup per le sgenalazioni. dam/pc/red su Il Corriere della Città.

Ultime Notizie dalla rete : Policlinico Bari Bari, al Policlinico un numero whatsapp per segnalare problemi o disservizi: al via la campagna di comunicazione Borderline24 - Il giornale di Bari Policlinico Bari, attivo servizio whatsapp per segnalare disservizi

Policlinico di Bari: al via la nuova campagna di comunicazione per avvicinare gli utenti all’ospedale

Locandine nelle cliniche, sui bus interni e negli ambulatori più frequentati. L’obiettivo è far sapere a tutti gli utenti del Policlinico di Bari che esiste un servizio volto al miglioramento delle at ...

Locandine nelle cliniche, sui bus interni e negli ambulatori più frequentati. L'obiettivo è far sapere a tutti gli utenti del Policlinico di Bari che esiste un servizio volto al miglioramento delle at ...