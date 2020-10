Più sicuri i Huawei Mate 20 con nuovo aggiornamento di sicurezza 311 (Di martedì 20 ottobre 2020) I possessori dei non più recentissimi Huawei Mate 20 e 20 Pro sono avvisati: sta iniziando la distribuzione di un nuovo aggiornamento che mette in sicurezza proprio i loro device e dunque sarebbe il caso di prestare attenzione alle prossime notifiche di update in attivo. Il pacchetto software di cui è appena giunta segnalazione dal sito Huawei Central è quello siglato con la build 10.1.0.311. SI tratta di un rilascio che include la patch di sicurezza del mese di settembre. Per quanto non sia quella del corrente mese di ottobre, è indubbio che per un device non più fresco di lancio si stia garantendo un supporto di buon livello, sufficiente a mettere al sicuro tanti utenti da alcune vulnerabilità importanti. Quelle ora ... Leggi su optimagazine (Di martedì 20 ottobre 2020) I possessori dei non più recentissimi20 e 20 Pro sono avvisati: sta iniziando la distribuzione di unche mette inproprio i loro device e dunque sarebbe il caso di prestare attenzione alle prossime notifiche di update in attivo. Il pacchetto software di cui è appena giunta segnalazione dal sitoCentral è quello siglato con la build 10.1.0.311. SI tratta di un rilascio che include la patch didel mese di settembre. Per quanto non sia quella del corrente mese di ottobre, è indubbio che per un device non più fresco di lancio si stia garantendo un supporto di buon livello, sufficiente a mettere al sicuro tanti utenti da alcune vulnerabilità importanti. Quelle ora ...

forumJuventus : Anche il nuovo #DPCM sottolinea come per l’attività sportiva professionistica (e non) vadano rispettati i protocol… - carlaruocco1 : #Lockdown per le scuole superiori? La richiesta è stata giustamente rigettata. Le scuole sono tra i luoghi più cont… - HuffPostItalia : 'Oggi gli studenti campani dove sono? Nei centri commerciali, ho visto le foto. Non credo siano luoghi più sicuri d… - antigone2004 : @petergomezblog Mio figlio ha fatto il tampone dopo l'estate in una tenda fuori dall'ospedale una settimana dopo la… - DiacronicoMurra : RT @FreakManVirtue: @ConnyGiordano_5 col super attenti ci si ammala comunque, mi hanno detto che con mega attenti si è più sicuri. Ci sono… -