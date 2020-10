Più ore sullo schermo che voti alle urne. Ormai Calenda è Tele-Carletto. La bolla mediatica del leader di Azione. Pompato dai media, ma senza elettori (Di martedì 20 ottobre 2020) Carlo Calenda si candida sindaco a Roma anche se aveva detto “se mi candidassi a Roma sarei un cialtrone”. Prendiamo atto – imbarazzati per lui – che ha cambiato idea. Oltretutto la sua autocandidatura è di puro disturbo perché invisa al Partito democratico senza il cui sostegno non ha alcuna speranza di riuscire. Anzi, si tratta di una sorta di violenza visto che l’ex ministro obbliga – come ha dichiarato – il Pd a sostenerlo. Ma la cosa che obiettivamente stupisce, a parte la sconcertante autodichiarAzione poi autosmentita, è lo spazio mediatico immenso che gli viene concesso e a cui gli altri candidati non hanno avuto il minimo accesso. Calenda ha dato il suo annuncio salvifico per il mondo addirittura dal programma di Fabio Fazio, Che ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 20 ottobre 2020) Carlosi candida sindaco a Roma anche se aveva detto “se mi candidassi a Roma sarei un cialtrone”. Prendiamo atto – imbarazzati per lui – che ha cambiato idea. Oltretutto la sua autocandidatura è di puro disturbo perché invisa al Partito democraticoil cui sostegno non ha alcuna speranza di riuscire. Anzi, si tratta di una sorta di violenza visto che l’ex ministro obbliga – come ha dichiarato – il Pd a sostenerlo. Ma la cosa che obiettivamente stupisce, a parte la sconcertante autodichiarpoi autosmentita, è lo spaziotico immenso che gli viene concesso e a cui gli altri candidati non hanno avuto il minimo accesso.ha dato il suo annuncio salvifico per il mondo addirittura dal programma di Fabio Fazio, Che ...

