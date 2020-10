PIL | Misiani | “Possibile ripartenza sostenuta del Paese Ora investimenti e riforme”

(Di martedì 20 ottobre 2020) (Teleborsa) – Non solo un rimbalzo ma una “”. È quanto ha auspicato il viceministro dell’Economia, Antonio, ospite del programma “L’imprenditore e gli altri” su Cusano Italia Tv. “C’è preoccupazione, però – ha sottolineato– l’economia sta dando segni di reazione persino migliori di molte aspettative. I dati della produzione industriale di agosto sono impressionanti, avendo già recuperato i livelli dell’agosto del 2019. In Francia e Germania sono a meno 7-8%”. Il nostro sistema produttivo, per il Viceministro, “ha dimostrato una capacità di reazione. Poi è chiaro – ha aggiunto – che l’andamento dell’epidemia condizionerà la ...

Sul fronte del fisco il viceministro dell'Economia ha confermato il blocco delle cartelle esattoriali fino al 31 dicembre 2020 ...