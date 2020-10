Piemonte, nuova ordinanza: nel weekend chiusi i centri commerciali (Di martedì 20 ottobre 2020) Nei fine settimana non sarà più possibile recarsi ai centri commerciali Piemontesi. Lo ha annunciato il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, ai microfoni della trasmissione ‘Tagadà’ su LA7. “Entro questa sera firmerò una ordinanza che chiude i centri commerciali non alimentari su tutto il territorio regionale – ha detto -. Teniamo aperti solo alimentari e farmacie, i generi di prima necessità“. Leggi su sportface (Di martedì 20 ottobre 2020) Nei fine settimana non sarà più possibile recarsi aisi. Lo ha annunciato il governatore del, Alberto Cirio, ai microfoni della trasmissione ‘Tagadà’ su LA7. “Entro questa sera firmerò unache chiude inon alimentari su tutto il territorio regionale – ha detto -. Teniamo aperti solo alimentari e farmacie, i generi di prima necessità“.

