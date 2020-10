Pianura, lite per debito di 50 euro finisce nel sangue: arrestato un 20enne (IL NOME) (Di martedì 20 ottobre 2020) Pianura: i Carabinieri hanno arrestato un ragazzo di 20 anni per tentato omicidio e rapina. Lo scorso 12 ottobre aveva accoltellato un 19enne vicino al cuore. È finito in manette Michele Ortone, 20enne di Pianura già noto alle ffoo, fermato dai Carabinieri del nucleo operativo di Napoli in esecuzione di un decreto di un fermo di indiziato … Leggi su 2anews (Di martedì 20 ottobre 2020): i Carabinieri hannoun ragazzo di 20 anni per tentato omicidio e rapina. Lo scorso 12 ottobre aveva accoltellato un 19enne vicino al cuore. È finito in manette Michele Ortone,digià noto alle ffoo, fermato dai Carabinieri del nucleo operativo di Napoli in esecuzione di un decreto di un fermo di indiziato …

