Più comfort e convenienza nell'abbigliamento moto: MG MotoStore (Di martedì 20 ottobre 2020) (Palermo, 20 ottobre 2020) - Palermo, 20 Ottobre 2020. Caschi, abbigliamento moto e accessori espressione di alta qualità, ergonomia ed eccellente comfort che distinguono solo i brand leader di settore. Un'offerta presentata a prezzi competitivi, con sconti fino al 70%, e con il vantaggio di un'assistenza professionale, fornita da chi è sul mercato dal 1998. È ciò che caratterizza la shopping experience offerta da MG motoStore, l'e-commerce per gli amanti delle due ruote. Oltre alla spedizione gratuita nell'intero territorio nazionale per ordini di oltre 200 euro, i vantaggi di scegliere www.mgmotostore.com riguardano la convenienza e selezione della proposta. Tra i marchi in catalogo figurano infatti Belstaff, Clover, Givi, Rev'it, Spidi, ... Leggi su iltempo (Di martedì 20 ottobre 2020) (Palermo, 20 ottobre 2020) - Palermo, 20 Ottobre 2020. Caschi,e accessori espressione di alta qualità, ergonomia ed eccellenteche distinguono solo i brand leader di settore. Un'offerta presentata a prezzi competitivi, con sconti fino al 70%, e con il vantaggio di un'assistenza professionale, fornita da chi è sul mercato dal 1998. È ciò che caratterizza la shopping experience offerta da MGStore, l'e-commerce per gli amanti delle due ruote. Oltre alla spedizione gratuita'intero territorio nazionale per ordini di oltre 200 euro, i vantaggi di scegliere www.mgstore.com riguardano lae selezione della proposta. Tra i marchi in catalogo figurano infatti Belstaff, Clover, Givi, Rev'it, Spidi, ...

TMit_news : Età media, il Milan è la squadra più giovane d'Europa. Cinque club francesi nella top 10 - MediasetTgcom24 : Coronavirus, nuovo dpcm: al ristorante non più di 6 persone per tavolo #coronavirus - MediasetTgcom24 : Covid, Eurostat: quasi 170mila morti in più in Europa in 4 mesi #coronavirus - Mirith_ : Bene! Aspettiamo con ansia il buon esempio. Il giorno che ci diranno di averne accolto in casa loro almeno tre, gli… - zazoomblog : Più comfort e convenienza nellabbigliamento moto: MG MotoStore - #Più #comfort #convenienza -

Ultime Notizie dalla rete : Più comfort L’interfaccia PCIe su Raspberry Pi 4 è realtà con il nuovo Compute Module 4 Tom's Hardware Italia Infiltrazioni alla "Co.Ge.Pa" Lavorò al Meyer e al Ridolfi

Appalti e presunte infiltrazioni criminali: un altro capitolo fiorentino (dopo il tentativo della ‘ndrangheta di mettere un suo uomo alla direzione dei lavori Tav e il commissariamento di Avr che ha l ...

Più videosorveglianza sulle strade e nelle scuole

Un territorio più sicuro se sorvegliato dall’alto e dotato di nuovi allarmi alle... porte. L’amministrazione comunale di Luni ha deciso di proseguire il progetto di monitoraggio delle strade interne ...

Appalti e presunte infiltrazioni criminali: un altro capitolo fiorentino (dopo il tentativo della ‘ndrangheta di mettere un suo uomo alla direzione dei lavori Tav e il commissariamento di Avr che ha l ...Un territorio più sicuro se sorvegliato dall’alto e dotato di nuovi allarmi alle... porte. L’amministrazione comunale di Luni ha deciso di proseguire il progetto di monitoraggio delle strade interne ...