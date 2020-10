P&G Italia: cambio ai vertici, Paolo Grue nuovo presidente e ad (Di martedì 20 ottobre 2020) Roma, 20 ott. (LabItalia) - cambio ai vertici della Procter & Gamble in Italia. Dal 1° gennaio 2021, Paolo Grue, direttore commerciale della filiale Italiana della multinazionale americana, sarà il nuovo presidente e amministratore delegato di P&G Italia, subentrando a Franco Giannicchi che volerà a Panama per assumere il ruolo di Senior Vice President della categoria Cura dei Tessuti e della Casa con responsabilità per tutto il mercato dell'America Latina. A succedere a Paolo Grue come Direttore Commerciale di P&G Italia sarà Luca Merlo, di ritorno da una esperienza nel quartier generale di Ginevra. Paolo ... Leggi su iltempo (Di martedì 20 ottobre 2020) Roma, 20 ott. (Lab) -aidella Procter & Gamble in. Dal 1° gennaio 2021,, direttore commerciale della filialena della multinazionale americana, sarà ile amministratore delegato di P&G, subentrando a Franco Giannicchi che volerà a Panama per assumere il ruolo di Senior Vice President della categoria Cura dei Tessuti e della Casa con responsabilità per tutto il mercato dell'America Latina. A succedere acome Direttore Commerciale di P&Gsarà Luca Merlo, di ritorno da una esperienza nel quartier generale di Ginevra....

fleinaudi : #SamuelPaty EROE ! p.s. a differenza di quanto dicono a Parigi, “ci fate paura”. Ma vinceremo noi. Vincerà la civ… - MarroneEmma : Faccia da “CAOS” ed è solo lunedì. Possiamo farcela. Vi bacio ?? - CristianCastro : Buon compleanno mamma, ho realizzato tutti i miei sogni grazie a te, sei più che aria per me, semplicemente l'unica… - bassi_suresh : RT @Laural21562870: Ricevo e condivido cane di 12 anni di un' anziana che è diventata invalida!La badante non vuole cani in casa!Si trova i… - SvSport1 : Calcio, Prima Categoria A2. Nel derby del Santuario Letimbro e Speranza si spartiscono la posta in palio, Diego Car… -

Ultime Notizie dalla rete : P&G Italia Fashion For Breakfast: i colori di tendenza dalle sfilate P/E 21 FashionNetwork.com IT P&G Italia: cambio ai vertici, Paolo Grue nuovo presidente e ad

Dal 1° gennaio 2021, Paolo Grue, direttore commerciale della filiale italiana della multinazionale americana, sarà il nuovo presidente e amministratore delegato di P&G Italia, subentrando a Franco ...

Inps, 20 milioni di prestazioni Cig a 6,5 mln lavoratori

Inoltre, in questi mesi l’Istituto ha erogato 4,1 milioni di bonus autonomi/p. Iva, 1,15 mln di bonus e congedi alla famiglia, 212mila bonus domestici, 600mila REm ad altrettanti nuclei familiari e ha ...

Dal 1° gennaio 2021, Paolo Grue, direttore commerciale della filiale italiana della multinazionale americana, sarà il nuovo presidente e amministratore delegato di P&G Italia, subentrando a Franco ...Inoltre, in questi mesi l’Istituto ha erogato 4,1 milioni di bonus autonomi/p. Iva, 1,15 mln di bonus e congedi alla famiglia, 212mila bonus domestici, 600mila REm ad altrettanti nuclei familiari e ha ...