Peter Madsen, l’inventore danese condannato per l’omicidio della giornalista Kim Wall, è riuscito a scappare di prigione ma è stato catturato (Di martedì 20 ottobre 2020) Martedì, Peter Madsen, l’inventore danese condannato nel 2018 per l’omicidio della giornalista svedese Kim Wall, è riuscito a scappare di prigione ed è stato catturato nuovamente dalla polizia dopo alcune ore. Madsen si trovava in una prigione alla periferia di Leggi su ilpost (Di martedì 20 ottobre 2020) Martedì,, l’inventorenel 2018 per l’omicidiosvedese Kim, èdied ènuovamente dalla polizia dopo alcune ore.si trovava in unaalla periferia di

