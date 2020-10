Pestato dalla baby gang, 18enne finisce in coma (Di martedì 20 ottobre 2020) Gabriele Laganà La violenza compiuta dalla baby gang è avvenuta nelle vicinanze della ex stazione ferroviaria di Lanciano. I genitori del 18enne chiedono giustizia e invitano i testimoni che hanno assistito all’aggressione a farsi avanti e a parlare Un dolore profondo ed un senso di impotenza nel vedere il proprio figlio immobile in un letto di ospedale e non poter fare niente per alleviare le sue sofferenze. Sono questi i sentimenti che sta provando Paola, la madre di Giuseppe Pio D'Astolfo, il 18enne di Lanciano ridotto in fin di vita "per futili motivi", come affermano gli inquirenti, da una baby gang nella notte tra sabato e domenica. La signora è sconvolta. Non chiede vendetta ma giustizia. Perché i responsabili di tanta ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 20 ottobre 2020) Gabriele Laganà La violenza compiutaè avvenuta nelle vicinanze della ex stazione ferroviaria di Lanciano. I genitori delchiedono giustizia e invitano i testimoni che hanno assistito all’aggressione a farsi avanti e a parlare Un dolore profondo ed un senso di impotenza nel vedere il proprio figlio immobile in un letto di ospedale e non poter fare niente per alleviare le sue sofferenze. Sono questi i sentimenti che sta provando Paola, la madre di Giuseppe Pio D'Astolfo, ildi Lanciano ridotto in fin di vita "per futili motivi", come affermano gli inquirenti, da unanella notte tra sabato e domenica. La signora è sconvolta. Non chiede vendetta ma giustizia. Perché i responsabili di tanta ...

fromLAXtoLHR : RT @mediohermana: Ciao Matilde, porta le tue frasi omofobe ed il tuo bigottismo fuori dalla casa. Hai pestato i piedi alle puttane sbagliat… - zazoomblog : La madre del 18enne in coma pestato dalla baby gang: Non li perdonerò finché avrò respiro -… - rickysamp69 : RT @HuffPostItalia: La madre del 18enne in coma, pestato dalla baby gang: 'Non li perdonerò finché avrò respiro' - lorenzhaus : RT @HuffPostItalia: La madre del 18enne in coma, pestato dalla baby gang: 'Non li perdonerò finché avrò respiro' - HuffPostItalia : La madre del 18enne in coma, pestato dalla baby gang: 'Non li perdonerò finché avrò respiro' -