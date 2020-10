Pescara | immigrato si chiude la bocca con ago e filo per protesta

(Di martedì 20 ottobre 2020) Un migrante del centro di accoglienza di Vestea, in provincia di, si è cucito ladopo un litigio con un altro ospite della struttura. Litigio in un centro di accoglienza, migrante si cuce lasu Notizie.it.

Un tunisino di 33 anni si è cucito la bocca con ago e filo, ieri pomeriggio, mentre si trovava in un Centro di accoglienza per immigrati, a Vestea, una frazione di Civitella Casanova. L'allarme è ...Litiga con un immigrato, ospite come lui di un centro di accoglienza, e in segno di protesta prende ago e filo e si cuce la bocca. Protagonista dell’episodio, accaduto nel pomeriggio di ieri ...