Perù, lo strano caso di Osama Vinladen: il calciatore dell’Union Comercio dal nome bizzarro (Di martedì 20 ottobre 2020) Nel mondo del calcio i nomi bizzarri sono all'ordine del giorno, ma questa storia ha davvero dell'assurdo.In Perù c'è chi si chiama Osama Vinladen Jimenez. Trattasi del giovane attaccante classe 2002 dell'Union Comercio (seconda divisione peruviana) che è diventato celebre non tanto per le sue giocate ma per il curioso nome che porta. Il calciatore, in diretta al programma TV Què T'hi Jugues de Ser Catalunya, ha dichiarato di chiamarsi così perché in quegli anni questo era un nome di moda."Mio fratello si chiama Saddam Hussein. Mio padre avrebbe voluto un terzo maschio per chiamarlo George Bush, ma invece è uscita una femmina. I miei amici mi hanno preso molto in giro, ma ora ci sono abituato. Ho anche pensato di ... Leggi su mediagol (Di martedì 20 ottobre 2020) Nel mondo del calcio i nomi bizzarri sono all'ordine del giorno, ma questa storia ha davvero dell'assurdo.In Perù c'è chi si chiamaJimenez. Trattasi del giovane attaccante classe 2002 dell'Union(seconda divisione peruviana) che è diventato celebre non tanto per le sue giocate ma per il curiosoche porta. Il, in diretta al programma TV Què T'hi Jugues de Ser Catalunya, ha dichiarato di chiamarsi così perché in quegli anni questo era undi moda."Mio fratello si chiama Saddam Hussein. Mio padre avrebbe voluto un terzo maschio per chiamarlo George Bush, ma invece è uscita una femmina. I miei amici mi hanno preso molto in giro, ma ora ci sono abituato. Ho anche pensato di ...

Mediagol : #Perù, lo strano caso di #OsamaVinladen: il calciatore dell’#UnionComercio dal nome bizzarro - Mediagol : Perù, lo strano caso di Osama Vinladen: il calciatore dell'Union Comercio dal nome bizzarro - notiscientifico : @sgasa1976 @PeruPaisDigital @MinCulturaPe @UNESCO @cicap Salve, può sembrare strano eppure è così. La notizia è sta… - ZEGARRAAGUILAR : RT @marco60646081: @SkySport Mah mi pare strano che ancora non mai fatto un viaggio in Perù, capisco da giovane se non ne aveva i mezzi ma… - marco60646081 : @SkySport Mah mi pare strano che ancora non mai fatto un viaggio in Perù, capisco da giovane se non ne aveva i mezz… -

Ultime Notizie dalla rete : Perù strano Ha ruote carenate e corpo vettura futuristico. Ecco l'auto più strana mai realizzata autoblog.it