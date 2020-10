Perseo, la Medusa e la malattia del mondo (Di martedì 20 ottobre 2020) Roma, 20 ott – Ha fatto il giro del mondo, rilanciata con estasi messianica da giornali, stampa ed influencer di vario genere, la statua inaugurata pochi giorni fa davanti alla Corte Suprema di New York. Tutti a sbrodolarsi sulle foto del “capolavoro” politically correct dell’artista italo-argentino Luciano Garbati, che rappresenta nientemeno che il mito di Perseo e la Medusa. Ma attenzione, non come siamo abituati ad ammirarlo nella splendida forma che Benvenuto Cellini ha eternato nella Loggia dei Lanzi a Firenze, bensì ribaltandone la forma, e quindi il significato. Infatti, il figlio di Zeus stavolta è decapitato: una faccia mesta, contrita, stretta nelle grinfie di una Medusa vittoriosa che nell’altro mano brandisce la spada. Un’evocazione terribile, eppure calzante ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 20 ottobre 2020) Roma, 20 ott – Ha fatto il giro del, rilanciata con estasi messianica da giornali, stampa ed influencer di vario genere, la statua inaugurata pochi giorni fa davanti alla Corte Suprema di New York. Tutti a sbrodolarsi sulle foto del “capolavoro” politically correct dell’artista italo-argentino Luciano Garbati, che rappresenta nientemeno che il mito die la. Ma attenzione, non come siamo abituati ad ammirarlo nella splendida forma che Benvenuto Cellini ha eternato nella Loggia dei Lanzi a Firenze, bensì ribaltandone la forma, e quindi il significato. Infatti, il figlio di Zeus stavolta è decapitato: una faccia mesta, contrita, stretta nelle grinfie di unavittoriosa che nell’altro mano brandisce la spada. Un’evocazione terribile, eppure calzante ...

