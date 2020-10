Perin si sfoga: “Il Coronavirus è subdolo, che fastidio i luoghi comuni” (Di martedì 20 ottobre 2020) Perin si sfoga nel post partita del monday night contro l’Hellas Verona: “Stanchi di essere definiti superficiali, siamo persone normali” Mattia Perin, ai microfoni di Sky, si è sfogato dopo l’ottima prestazione fornita sul campo dell’Hellas Verona. Il portiere del Genoa si è lamentato dei luoghi comuni e degli attacchi gratuiti ai giocatori. “Mi danno fastidio i classici cliché sul giocatore che non sta attento ed è superficiale – afferma Perin – ci sono stati degli attacchi insignificanti. Il Coronavirus è una malattia subdola, non sai mai dove la prendi e come la prendi. Siamo giocatori ma siamo persone normali. Come le altre persone andiamo a cena perché i ... Leggi su zon (Di martedì 20 ottobre 2020)sinel post partita del monday night contro l’Hellas Verona: “Stanchi di essere definiti superficiali, siamo persone normali” Mattia, ai microfoni di Sky, si èto dopo l’ottima prestazione fornita sul campo dell’Hellas Verona. Il portiere del Genoa si è lamentato deicomuni e degli attacchi gratuiti ai giocatori. “Mi dannoi classici cliché sul giocatore che non sta attento ed è superficiale – afferma– ci sono stati degli attacchi insignificanti. Ilè una malattia subdola, non sai mai dove la prendi e come la prendi. Siamo giocatori ma siamo persone normali. Come le altre persone andiamo a cena perché i ...

