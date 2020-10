Perde il controllo dell’auto, donna si schianta contro un palo della luce (Di martedì 20 ottobre 2020) Torino, drammatico l’incidente di questa mattina avvenuto nella zona nord della città: una donna si è schiantata contro un palo un palo della luce. Contastato il decesso in ospedale. La vittima avrebbe perso il controllo della sua auto. Un terribile schianto, quello avvenuto questa mattina a Torino. Un impatto violentissimo capitato lungo via Reiss Romoli, … L'articolo Perde il controllo dell’auto, donna si schianta contro un palo della luce proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 20 ottobre 2020) Torino, drammatico l’incidente di questa mattina avvenuto nella zona nordcittà: unasi ètaunun. Contastato il decesso in ospedale. La vittima avrebbe perso ilsua auto. Un terribile schianto, quello avvenuto questa mattina a Torino. Un impatto violentissimo capitato lungo via Reiss Romoli, … L'articoloildell’auto,siunproviene da www.meteoweek.com.

