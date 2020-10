Perché nel Nunavut (Canada) il virus non è mai arrivato (Di martedì 20 ottobre 2020) La curva dei contagi sta aumentando in molte parti del mondo e anche in diverse aree del Canada, eppure c’è una regione in cui il Covid-19 non è mai arrivato. Si tratta del Nunavut, che si trova nella parte settentrionale del Paese e che rappresenta una delle aree meno popolate del globo terrestre. La regione è finita al centro di una report della BBC proprio perché ad oggi non sono ancora stati registrati casi di coronavirus e i motivi sono molteplici. Il primo è quello insito nelle caratteristiche del territorio, che dicevamo appunto scarsamente popolato e di conseguenza propenso a favorire l’isolamento. Anche le misure delle autorità locali, però, hanno contribuito in maniera importante a tenere lontano il virus dalla popolazione. Le ... Leggi su blogo (Di martedì 20 ottobre 2020) La curva dei contagi sta aumentando in molte parti del mondo e anche in diverse aree del, eppure c’è una regione in cui il Covid-19 non è mai. Si tratta del, che si trova nella parte settentrionale del Paese e che rappresenta una delle aree meno popolate del globo terrestre. La regione è finita al centro di una report della BBC proprio perché ad oggi non sono ancora stati registrati casi di coronae i motivi sono molteplici. Il primo è quello insito nelle caratteristiche del territorio, che dicevamo appunto scarsamente popolato e di conseguenza propenso a favorire l’isolamento. Anche le misure delle autorità locali, però, hanno contribuito in maniera importante a tenere lontano ildalla popolazione. Le ...

