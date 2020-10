Perché l’Italia ha messo fuorilegge la cannabis light? (Di martedì 20 ottobre 2020) L’attenzione monopolizzata dalla pandemia da Covid-19 ha fatto passare quasi inosservato un provvedimento del ministero della Salute che rischia di mettere in ginocchio un intero settore, quello della canapa. Dal prossimo 30 ottobre, l’olio di cannabidiolo (Cbd) diventerà ufficialmente una sostanza stupefacente e, quindi, gli oli in commercio nei negozi saranno da considerarsi illegali. Il ministro Roberto Speranza ha infatti firmato un decreto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale la scorsa settimana, che inserisce nella tabella dei “medicinali a base di sostanze attive stupefacenti” le “composizioni per somministrazione a uso orale di cannabidiolo ottenuto da estratti di cannabis”. A differenza del Thc che è il principio attivo responsabile dell’effetto psicotropo, il Cbd è l’altra sostanza più ... Leggi su wired (Di martedì 20 ottobre 2020) L’attenzione monopolizzata dalla pandemia da Covid-19 ha fatto passare quasi inosservato un provvedimento del ministero della Salute che rischia di mettere in ginocchio un intero settore, quello della canapa. Dal prossimo 30 ottobre, l’olio di cannabidiolo (Cbd) diventerà ufficialmente una sostanza stupefacente e, quindi, gli oli in commercio nei negozi saranno da considerarsi illegali. Il ministro Roberto Speranza ha infatti firmato un decreto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale la scorsa settimana, che inserisce nella tabella dei “medicinali a base di sostanze attive stupefacenti” le “composizioni per somministrazione a uso orale di cannabidiolo ottenuto da estratti di”. A differenza del Thc che è il principio attivo responsabile dell’effetto psicotropo, il Cbd è l’altra sostanza più ...

