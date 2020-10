Perché il Parlamento deve attivarsi con il voto a distanza. Parla Ceccanti (Pd) (Di martedì 20 ottobre 2020) Si potrebbe sintetizzare con la sigla Pad. Da non confondersi con il device Apple ipad, proposto da un deputato del Pd. Al netto dell’apparente scioglilingua con preponderante allitterazione della p, si tratta di una proposta al centro di una petizione promossa dal ‘dem’ Stefano Ceccanti. Di cosa parliamo? Dell’iniziativa del deputato pisano volta all’adeguamento dei regolamenti delle Camere alla pandemia, attraverso l’introduzione del voto a distanza. Onorevole, a che punto è la raccolta delle firme? Ora – confessa Ceccanti – la raccolta firme è a quota 114, ma confido di crescere ancora. Per la verità è una battaglia che sto portando avanti da marzo e, devo dire, che ho riscontrato molto successo in termini di consensi nell’ambito ... Leggi su formiche (Di martedì 20 ottobre 2020) Si potrebbe sintetizzare con la sigla Pad. Da non confondersi con il device Apple ipad, proposto da un deputato del Pd. Al netto dell’apparente scioglilingua con preponderante allitterazione della p, si tratta di una proposta al centro di una petizione promossa dal ‘dem’ Stefano. Di cosa parliamo? Dell’iniziativa del deputato pisano volta all’adeguamento dei regolamenti delle Camere alla pandemia, attraverso l’introduzione del. Onorevole, a che punto è la raccolta delle firme? Ora – confessa– la raccolta firme è a quota 114, ma confido di crescere ancora. Per la verità è una battaglia che sto portando avanti da marzo e, devo dire, che ho riscontrato molto successo in termini di consensi nell’ambito ...

