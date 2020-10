Perché il coprifuoco in Lombardia è solo l'inizio, e quali altre regioni la seguiranno presto, (Di martedì 20 ottobre 2020) Il coprifuoco in Lombardia è solo l'inizio. La svolta del presidente della Regione Attilio Fontana, che forse si è improvvisamente ricordato degli errori, suoi e del governo, a Bergamo , partirà ... Leggi su today (Di martedì 20 ottobre 2020) Ilinl'. La svolta del presidente della Regione Attilio Fontana, che forse si; improvvisamente ricordato degli errori, suoi e del governo, a Bergamo , partirà ...

Avvenire_Nei : Charles de Foucauld, ecco perché è il «fratello universale». Nell’ultima Enciclica #FratelliTutti il Papa lo defini… - MediasetTgcom24 : Ancona, due giovani condannati per stupro: erano stati assolti perché la vittima 'era troppo mascolina per essere d… - Avvenire_Nei : #Coronavirus. «Non si sacrificano i ragazzi perché gli autobus sono affollati» - riccmaccioni : RT @Avvenire_Nei: Charles de Foucauld, ecco perché è il «fratello universale». Nell’ultima Enciclica #FratelliTutti il Papa lo definisce mo… - FelixPerrella : RT @domanigiornale: Oltre a #Report, anche #Domani si è occupato a lungo di #Fontana con @GiovanniTizian Come sono finiti i 5 milioni nas… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché coprifuoco Perch approfittare degli impianti zigomatici e a chi rivolgersi Padova News Ancona, verdetto ribaltato per stupratori assolti perché la vittima "era mascolina"

In primo grado erano stati condannati, ma poi il collegio giudicante di sole donne aveva accolto le tesi della difesa, secondo cui i rapporti erano consensuali..

Perché i dinosauri più grandi continuano a rimpicciolire

Nel 2017, Patagotitan mayorum, con i suoi 40 metri di lunghezza per 70 tonnellate, era stato annunciato come il più grande dinosauro mai esistito. Ora un nuovo studio ha ridotto la stima a 57 tonnella ...

In primo grado erano stati condannati, ma poi il collegio giudicante di sole donne aveva accolto le tesi della difesa, secondo cui i rapporti erano consensuali..Nel 2017, Patagotitan mayorum, con i suoi 40 metri di lunghezza per 70 tonnellate, era stato annunciato come il più grande dinosauro mai esistito. Ora un nuovo studio ha ridotto la stima a 57 tonnella ...