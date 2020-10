Per le elezioni a Roma il centrodestra punta su Bertolaso. Veronesi per Milano (Di martedì 20 ottobre 2020) centrodestra al lavoro alla ricerca dei candidati migliori per le prossime amministrative. Dopo tre ore di vertice tra i leader, il comunicato congiunto parla di “venti nomi analizzati come possibili candidati per le principali città che andranno al voto in primavera”. E tra loro, per la poltrona di sindaco di Roma, sarebbe in pole position l’ex capo della Protezione Civile, Guido Bertolaso.Mentre per Milano si punta al via libera di Paolo Veronesi, figlio di Umberto, presidente della omonima Fondazione. E si parla anche di Sergio Dompè, noto imprenditore farmaceutico Alla riunione, nello studio di Senatore del segretario leghista, Matteo Salvini, erano presenti per Forza italia, Antonio Tajani e Licia Ronzulli, per Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 20 ottobre 2020)al lavoro alla ricerca dei candidati migliori per le prossime amministrative. Dopo tre ore di vertice tra i leader, il comunicato congiunto parla di “venti nomi analizzati come possibili candidati per le principali città che andranno al voto in primavera”. E tra loro, per la poltrona di sindaco di, sarebbe in pole position l’ex capo della Protezione Civile, Guido.Mentre persial via libera di Paolo, figlio di Umberto, presidente della omonima Fondazione. E si parla anche di Sergio Dompè, noto imprenditore farmaceutico Alla riunione, nello studio di Senatore del segretario leghista, Matteo Salvini, erano presenti per Forza italia, Antonio Tajani e Licia Ronzulli, per Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni ...

