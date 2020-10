Peperoni ripieni al forno

Leggi su termometropolitico

(Di martedì 20 ottobre 2020) I sono una ricetta appetitosa, comoda e veramente utile. Potete preparare questa ricetta come piatto unico, come contorno o anche come antipasto. Vediamo insieme la preparazione IngredientiSegui Termometro Politico su Google News 2rossi (oppure gialli o verdi)150 g di carne di vitello macinata150 g di salsiccia100 g di mollica di pane o pane raffermo50 g di parmigiano reggiano grattugiato50 g di pecorino romano grattugiato150 g di latte1 uovo1 spicchietto d’aglioPrezzemolo q.b.Sale fino q.b.Pepe nero macinato q.b.2 cucchiai di pangrattato2 cucchiai di olio extravergine d’oliva Iniziamo la preparazione dei tagliando il pane a cubetti e mettendolo in una ciotola, aggiungete il latte fino a coprirlo. Pressate il pane in modo tale che assorba il latte. Poi mettete la carne in un contenitore, aggiungete il parmigiano, il pecorino, il ...