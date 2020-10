Pensioni, verso Quota 102: chi, e quanto, viene penalizzato (Di martedì 20 ottobre 2020) Pensioni: Cida, interventi in legge di bilancio tengano conto esigenze di flessibilità 15 ottobre 2020 La pensione dopo 41 anni per i lavoratori fragili 14 ottobre 2020 In pensione a 64 anni di età e ... Leggi su today (Di martedì 20 ottobre 2020): Cida, interventi in legge di bilancio tengano conto esigenze di flessibilità 15 ottobre 2020 La pensione dopo 41 anni per i lavoratori fragili 14 ottobre 2020 In pensione a 64 anni di età e ...

Today_it : Pensioni, verso Quota 102: chi (e quanto) viene penalizzato - infoiteconomia : Pensioni, verso quota 41 per i lavoratori fragili dal 2021 - errantThinker : RT @ansa_economia: Verso legge per evitare tagli a nuove pensioni con calo Pil. Lo riferiscono i sindacati dopo incontro con il governo #AN… - AdornatoAntonio : RT @fattoquotidiano: PENSIONI In arrivo una nuova misura per neutralizzare l'effetto della crisi [LEGGI] - ansa_economia : Verso legge per evitare tagli a nuove pensioni con calo Pil. Lo riferiscono i sindacati dopo incontro con il govern… -