Pensioni 2021 ultime notizie: si lavora su Ape Sociale e Opzione Donna (Di martedì 20 ottobre 2020) Continuiamo a occuparci di Pensioni alla luce degli ultime decisioni prese dal Governo che riguardano Ape Sociale e Opzione Donna: cosa cambia nel 2021? Queste due opzioni saranno prorogate oppure sostituite? Ecco le ultime notizie sulle Pensioni 2021, fermo restando che in queste settimane il Governo sta lavorando all'introduzione di nuove misure di sostegno ai lavoratori che andranno in pensione. Pensioni 2021, ultime notizie su Ape Sociale e Opzione Donna Stando alle ultime indiscrezioni, è stata confermata la proroga di Ape ...

