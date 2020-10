Pensione quota 97,6: spetta anche per lavoro gravoso? (Di martedì 20 ottobre 2020) Nel cercare di orientarsi nella previdenza italiana e nel groviglio di normative che la regolano, molto spesso si rischia di fare confusione soprattutto quando le misure previdenziali non sono troppo chiare. Pensione quota 97,6 anche per gravosi In questo articolo andiamo a rispondere ai dubbi di una lettrice di Pensioniefisco.it: Buona sera. Vorrei porre un quesito a cui credo solo voi possiate rispondere. Sono un’insegnante di scuola infanzia,lavoro definito dal ministero come usurante o gravoso. Ad agosto 2021 compirò 61 anni e sette mesi con oltre 37 anni di contributi tra pubblico e privato. Sto sbattendo la testa per avere la certezza di poter accedere alla Pensione,essendo nata appunto il 31 gennaio 1960 e superando sicuramente la fatidica ... Leggi su pensioniefisco (Di martedì 20 ottobre 2020) Nel cercare di orientarsi nella previdenza italiana e nel groviglio di normative che la regolano, molto spesso si rischia di fare confusione soprattutto quando le misure previdenziali non sono troppo chiare.97,6per gravosi In questo articolo andiamo a rispondere ai dubbi di una lettrice di Pensioniefisco.it: Buona sera. Vorrei porre un quesito a cui credo solo voi possiate rispondere. Sono un’insegnante di scuola infanzia,definito dal ministero come usurante o. Ad agosto 2021 compirò 61 anni e sette mesi con oltre 37 anni di contributi tra pubblico e privato. Sto sbattendo la testa per avere la certezza di poter accedere alla,essendo nata appunto il 31 gennaio 1960 e superando sicuramente la fatidica ...

GIConfindustria : Per il lavoro proponiamo “quota giovani”: le riforme delle pensioni non si devono più fare pensando a chi esce dal… - ilcospaiese : @PierluigiBattis @Vijk1962 @AnnalisaChirico Pigi per te quota 100 non vale? Quello che me rode è che voialtri penni… - vinix178 : @elevisconti Avrebbero dovuto spedirlo manu militari in pensione con quota 100. La Magistratura avrebbe risparmiato tante figure penose - RocSic47 : #coffeebreak che faccia di bronzo Durigon e la Lega che non rispondono mai alla obiezione della mancanza di medici… - DiMaElico : @ArcoLiberal Mio padre la supera di gran lunga... va con la contributiva piena non con quota 100... e gliele stanno… -