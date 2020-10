Pensava fosse gel igienizzante, poi la clamorosa scoperta (Di martedì 20 ottobre 2020) Gel igienizzante. una bambina Pensava di portare a scuola con sè il prodotto corretto, in realtà si trattava di altro. Le parole della madre I bambini forse sono tra le persone che hanno capito meglio ed interiorizzato maggiormente le regole imposte dalle istituzioni, dalla comunità scientifica e dal buon senso per scongiurare un contagio da … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di martedì 20 ottobre 2020) Gel. una bambinadi portare a scuola con sè il prodotto corretto, in realtà si trattava di altro. Le parole della madre I bambini forse sono tra le persone che hanno capito meglio ed interiorizzato maggiormente le regole imposte dalle istituzioni, dalla comunità scientifica e dal buon senso per scongiurare un contagio da … L'articolo proviene da YesLife.it.

imxsotired : @light1ngfires @starvquill MA C'ERA QUALCUNO CHE PENSAVA CHE DAMIANO FOSSE AARON IO STO PIANGENDOOOO - casuallyele : sono davvero disperata, non potevo nemmeno immaginarlo dato che non ho nessun tipo di sintomo. lui è dal weekend ch… - lamacchia7 : Il mio parroco stamattina ha lanciato una richiesta di preghiera. Non è un fatto consueto per lui ma è per un bamb… - 84Tex : RT @Noemina3: In tutto questo continua a dire che Pier si è svegliato grazie a Tommaso, quindi pensava pure fosse scemo #GFVIP - Noemina3 : In tutto questo continua a dire che Pier si è svegliato grazie a Tommaso, quindi pensava pure fosse scemo #GFVIP -

Ultime Notizie dalla rete : Pensava fosse Pensava fosse gel igienizzante, poi la clamorosa scoperta Yeslife Candidato oltre i cliché, Miccichè «Cercare voti? Sono a Favara a mangiare una pizza»

Ma il medico non si è mai tirato indietro. “Adesso siamo concentrati ad occuparci di cose più importanti che pensare alla campagna elettorale” aveva detto ai suoi detrattori. Dopo l’estate la campagna ...

Coronavirus, la seconda ondata colpisce il turismo già in ginocchio

Chi deve fare due settimane di isolamento se ritorna dall’Italia, non pensa certo a farci un viaggio, e a Parigi chi sta in coprifuoco ci pensa ancora meno. Se le norme impediscono di viaggiare, non s ...

Ma il medico non si è mai tirato indietro. “Adesso siamo concentrati ad occuparci di cose più importanti che pensare alla campagna elettorale” aveva detto ai suoi detrattori. Dopo l’estate la campagna ...Chi deve fare due settimane di isolamento se ritorna dall’Italia, non pensa certo a farci un viaggio, e a Parigi chi sta in coprifuoco ci pensa ancora meno. Se le norme impediscono di viaggiare, non s ...