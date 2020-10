Pazienti positivi al Coronavirus in coda nelle ambulanze a Latina: otto ore di blocco. La Asl: «Operazioni per ampliare i posti letto Covid» (Di martedì 20 ottobre 2020) Problemi all’Ospedale Goretti per l’accettazione dei Pazienti Covid che ha generato diversi disagi nella giornata di ieri. Oggi la Asl di Latina ha diramato la seguente nota per chiarire l’accaduto: «Effettivamente nella giornata di ieri (19 ottobre 2020), si è generato un blocco delle ambulanze durato circaotto ore. Tale blocco, tuttavia, è stato determinato dall’attivazione della procedura di ampliamento dei posti letto dedicati ai Pazienti Covid, che ha interessato l’OBI del Pronto Soccorso e una sezione del reparto di Medicina per un totale di 33 posti letto ulteriori ai 58 già ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 20 ottobre 2020) Problemi all’Ospedale Goretti per l’accettazione deiche ha generato diversi disagi nella giornata di ieri. Oggi la Asl diha diramato la seguente nota per chiarire l’accaduto: «Effettivamente nella giornata di ieri (19bre 2020), si è generato undelledurato circaore. Tale, tuttavia, è stato determinato dall’attivazione della procedura di ampliamento deidedicati ai, che ha interessato l’OBI del Pronto Soccorso e una sezione del reparto di Medicina per un totale di 33ulteriori ai 58 già ...

Chi sono i pazienti deceduti positivi a SARS-CoV-2 in Italia

Coronavirus, 184 casi in Abruzzo nelle ultime 24 ore. Un decesso, una 82enne del Teramano

il totale risulta inferiore di 3 unità, in quanto sono stati sottratti 3 casi positivi comunicati nei giorni scorsi e risultati duplicati o in carico ad altra Regione) Il bilancio dei pazienti ...

Attivati 20 posti letto Covid all'ospedale, ma il sindaco chiede garanzie: «Percorsi separati, Malattie Infettive sia permanente»

Ho sempre reputato fondamentale mantenere distinti i plessi ospedalieri in cui sono in cura pazienti risultati positivi al Covid-19 da quelli in cui si trovano soggetti non positivi al Covid-19. A ...

