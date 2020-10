Paura per il focolaio del Tribunale di Milano, c'è chi parla di chiuderlo (Di martedì 20 ottobre 2020) AGI L'imponente Palazzo di Giustizia di Milano trema. In Procura si può parlare già da qualche giorno di un focolaio, con tre pubblici ministeri positivi e altri in isolamento, tanto che in mattinata il corridoio di quello che è uno degli uffici giudiziari più noti d'Italia è stato sanificato. Di oggi la notizia della positività anche di una giudice mentre sono in crescita i contagi tra i dipendenti. In questo contesto, stando a quanto apprende l'AGI, “i capi degli uffici giudiziari stanno valutando la possibilità di sospendere in autonomia i processi”. La rabbia dei lavoratori Inoltre, i lavoratori lamentano una scarsa circolazione delle notizie e hanno dato mandato a un legale per preparare un esposto ... Leggi su agi (Di martedì 20 ottobre 2020) AGI L'imponente Palazzo di Giustizia ditrema. In Procura si puòre già da qualche giorno di un, con tre pubblici ministeri positivi e altri in isolamento, tanto che in mattinata il corridoio di quello che; uno degli uffici giudiziari più noti d'Italia; stato sanificato. Di oggi la notizia della positività anche di una giudice mentre sono in crescita i contagi tra i dipendenti. In questo contesto, stando a quanto apprende l'AGI, “i capi degli uffici giudiziari stanno valutando la possibilità di sospendere in autonomia i processi”. La rabbia dei lavoratori Inoltre, i lavoratori lamentano una scarsa circolazione delle notizie e hanno dato mandato a un legale per preparare un esposto ...

Giorgiolaporta : Ho paura che prima di chiudere le #palestre con un #Dpcm qualcuno chiuderà i tribunali. Ma stasera #Conte in… - Affaritaliani : Virus, 'Numeri drammatici per i tumori Non ci si cura più, paura degli ospedali' - reportrai3 : Il bisogno di incontro reale per alcuni supera la paura del contagio, in piena pandemia il 22% è scappato di casa p… - cribart : RT @Agenzia_Italia: Paura per il focolaio del Tribunale di Milano, c'è chi parla di chiuderlo - manu_etoile : RT @Agenzia_Italia: Paura per il focolaio del Tribunale di Milano, c'è chi parla di chiuderlo -

Ultime Notizie dalla rete : Paura per L’Enna condanna l’Igea, decisivo un rigore contestato. Che paura per Assenzio Messina Sportiva Una vita piena di messaggi (parte seconda)

Alice mi venne a prendere, puntuale come sempre, e finalmente venni a conoscenza della nostra destinazione: Montenegro, o meglio la Baia di Kotor riconosciuta come l’unico fiordo del ...

Coronavirus, sono 454 i positivi nel Trapanese. L'appello di Musumeci: "Evitiamo l'emergenza"

Avanza ancora il Coronavirus in provincia di Trapani. Sono 454 gli attuali positivi al Covid. Tra questi ci sono ...

Alice mi venne a prendere, puntuale come sempre, e finalmente venni a conoscenza della nostra destinazione: Montenegro, o meglio la Baia di Kotor riconosciuta come l’unico fiordo del ...Avanza ancora il Coronavirus in provincia di Trapani. Sono 454 gli attuali positivi al Covid. Tra questi ci sono ...