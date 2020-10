Patto stabilità, Conte: “Vorrei cambiasse nome. Non si può lasciare fuori lo sviluppo sostenibile” (Di martedì 20 ottobre 2020) “Stiamo lavorando già ad alcune ipotesi e prospettive per la riforma e la revisione del Patto di stabilità e crescita, che mi piacerebbe chiamare con un altro nome. Lancio questa idea: Patto di crescita nella stabilità e per lo sviluppo sostenibile”, perché quello attuale “è un polo concettuale che non è adeguato ai tempi”. Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi con il premier spagnolo, Pedro Sanchez. A ogni modo, ha sottolineato Conte, tutto questo “è nelle prerogative della Commissione europea”, non dei singoli Paesi. L'articolo Patto stabilità, Conte: “Vorrei cambiasse ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 ottobre 2020) “Stiamo lavorando già ad alcune ipotesi e prospettive per la riforma e la revisione deldi stabilità e crescita, che mi piacerebbe chiamare con un altro. Lancio questa idea:di crescita nella stabilità e per losostenibile”, perché quello attuale “è un polo concettuale che non è adeguato ai tempi”. Così il presidente del Consiglio, Giuseppe, in conferenza stampa a Palazzo Chigi con il premier spagnolo, Pedro Sanchez. A ogni modo, ha sottolineato, tutto questo “è nelle prerogative della Commissione europea”, non dei singoli Paesi. L'articolostabilità,: “Vorrei...

