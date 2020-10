Passato e futuro nelle mostre autunnali al Mast (Di martedì 20 ottobre 2020) Due nuovi appuntamenti con la fotografia per l’autunno alla Fondazione Mast di Bologna: fino al 3 gennaio focus su invenzioni e mondo dell’industria Il Passato che immagina il futuro. Il presente che si interroga su se stesso. Due mostre, due diverse prospettive per confrontarsi con il mondo dell’industria, della tecnica, del lavoro. E’ l’autunno del… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di martedì 20 ottobre 2020) Due nuovi appuntamenti con la fotografia per l’autunno alla Fondazionedi Bologna: fino al 3 gennaio focus su invenzioni e mondo dell’industria Ilche immagina il. Il presente che si interroga su se stesso. Due, due diverse prospettive per confrontarsi con il mondo dell’industria, della tecnica, del lavoro. E’ l’autunno del… L'articolo Corriere Nazionale.

TNannicini : L’Italia cambierà sul serio quando un partito farà una card social per intestarsi i risultati di una valutazione d’… - CardRavasi : Tutti gli sforzi compiuti per evadere dall’atmosfera oscura del presente nella nostalgia per un passato considerato… - ilariomaiolo : RT @ParoleCristiane: Ogni passato è sospinto innanzi da un futuro, e ogni futuro consegue da un passato, e ogni passato e futuro traggono i… - BottaroRosella : RT @TNannicini: L’Italia cambierà sul serio quando un partito farà una card social per intestarsi i risultati di una valutazione d’impatto… - acciodreams : Tommaso che prepara la Gregoraci pure alla conseguenze della serata. Ha spiegato il passato, il presente e il futuro ad Elisabetta. #GFVIP -

Ultime Notizie dalla rete : Passato futuro Presente, passato e futuro della promozione di Sanremo via web nel nostro focus con Andrea Ventura di RebelDigital (Video) SanremoNews.it Passato e futuro nelle mostre autunnali al Mast

Due nuovi appuntamenti con la fotografia per l’autunno alla Fondazione Mast di Bologna: fino al 3 gennaio focus su invenzioni e mondo dell’industria Il passato che immagina il futuro. Il presente che ...

IL PERSONAGGIO UDINE Sono passate quattro partite in questo campionato di Serie

IL PERSONAGGIOUDINE Sono passate quattro partite in questo campionato di Serie A e Stefano Okaka non è ancora riuscito a trovare la via del gol. Un problema per ora relativo, perché i ...

Due nuovi appuntamenti con la fotografia per l’autunno alla Fondazione Mast di Bologna: fino al 3 gennaio focus su invenzioni e mondo dell’industria Il passato che immagina il futuro. Il presente che ...IL PERSONAGGIOUDINE Sono passate quattro partite in questo campionato di Serie A e Stefano Okaka non è ancora riuscito a trovare la via del gol. Un problema per ora relativo, perché i ...