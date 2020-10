Partecipa alle ricerche della giovane mamma: l’aveva stuprata e seppellita lui (Di martedì 20 ottobre 2020) L’ha tamponata con il camion per farla cadere, poi l’ha caricata sul suo furgone ed è iniziato un viaggio senza ritorno. Quando tutta una comunità si era unita per aiutare la famiglia di una giovane mamma scomparsa, ad un certo punto si è unito a loro anche l’assassino che si è iscritto persino ad una pagina Facebook dedicata al ritrovamento di Sidney. Era tra i soccorritori, ma era stato lui ad ucciderla dopo averla stuprata. Una storia agghiacciante accaduta negli Stati Uniti, nell’Arkansas più contadino, dove la gente si conosce tutta e si mobilita per aiutare gli altri. E dove, purtroppo, si nascondono anche mostri come Quake Lewellin, 28 anni. Quello che ha fatto alla 25enne Sidney Sutherland, è spaventoso, disumano. LEGGI ANCHE ... Leggi su chenews (Di martedì 20 ottobre 2020) L’ha tamponata con il camion per farla cadere, poi l’ha caricata sul suo furgone ed è iniziato un viaggio senza ritorno. Quando tutta una comunità si era unita per aiutare la famiglia di unascomparsa, ad un certo punto si è unito a loro anche l’assassino che si è iscritto persino ad una pagina Facebook dedicata al ritrovamento di Sidney. Era tra i soccorritori, ma era stato lui ad ucciderla dopo averla. Una storia agghiacciante accaduta negli Stati Uniti, nell’Arkansas più contadino, dove la gente si conosce tutta e si mobilita per aiutare gli altri. E dove, purtroppo, si nascondono anche mostri come Quake Lewellin, 28 anni. Quello che ha fatto alla 25enne Sidney Sutherland, è spaventoso, disumano. LEGGI ANCHE ...

Ultime Notizie dalla rete : Partecipa alle Partecipa alle ricerche della giovane mamma: l'aveva stuprata e seppellita... CheNews.it Giornalista picchiato: gip, Fnsi e AssoStampa no parte civile

Una sessantina di giornalisti ha partecipato al presidio che si è tenuto questo pomeriggio ... delegata dalla Procura di Genova alle indagini sui colleghi, ha ricostruito elementi di responsabilità a ...

Corso gratuito per tecnico di disegno e progettazione industriale, iscrizioni aperte a Tutor Fiorenzuola

Tecnico di disegno e progettazione industriale, c’è tempo fino al 21 novembre 2020 per iscriversi al corso gratuito promosso dalla Tutor di Fiorenzuola ...

