Paris Saint Germain-Manchester United oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Champions League 2020/2021 (Di martedì 20 ottobre 2020) Al Parco dei Principi subito atmosfera da grandi notti europee con la sfida del gruppo H di Champions League 2020/2021 tra Paris Saint-Germain e Manchester United. I finalisti della scorsa edizione del torneo ripartono da un girone insidioso che oltre ai diavoli rossi include anche il Lipsia. Dal canto loro gli inglesi tornano sul palcoscenico continentale più importante e vogliono provare a fare bene da subito. L’appuntamento con la sfida è fissato per le ore 21.00 di martedì 20 ottobre, il confronto sarà trasmesso in esclusiva tv su Sky Sport 3 ed in live streaming sullo stesso canale tramite la piattaforma di Sky Go. Leggi su sportface (Di martedì 20 ottobre 2020) Al Parco dei Principi subito atmosfera da grandi notti europee con la sfida del gruppo H ditra. I finalisti della scorsa edizione del torneo ripartono da un girone insidioso che oltre ai diavoli rossi include anche il Lipsia. Dal canto loro gli inglesi tornano sul palcoscenico continentale più importante e vogliono provare a fare bene da subito. L’appuntamento con la sfida è fissato per le ore 21.00 di martedì 20 ottobre, il confronto sarà trasmesso in esclusiva tv su Sky Sport 3 ed in livesullo stessotramite la piattaforma di Sky Go.

MagicoMagicoEmi : RT @passione_inter: VIDEO - Ex Inter, che fallaccio su Rafinha: ecco come gli danno il benvenuto in Ligue 1 - - MagliaDaCalcio : ??????? PARIS SAINT GERMAIN MAGLIA HOME 2020/2021 ??Misura dai S ai XXL ??Floccaggio e aggiunta di patch possibili ??Prez… - PSG24hours : RT @interliveit: #Inter-#Eriksen, rottura totale: il danese pronto a dire addio a gennaio. Possibile futuro al #PSG! - interliveit : #Inter-#Eriksen, rottura totale: il danese pronto a dire addio a gennaio. Possibile futuro al #PSG! - ApCalciomercato : Calciomercato Inter, rottura con Conte | Addio immediato e nuovo assalto -

Ultime Notizie dalla rete : Paris Saint Paris Saint-Germain, tre settimane di stop per Verratti dopo l'infortunio in Nazionale TUTTO mercato WEB Paris Saint Germain-Manchester United oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Champions League 2020/2021

Al Parco dei Principi subito atmosfera da grandi notti europee con la sfida del gruppo H di Champions League 2020/2021 tra Paris Saint-Germain e Manchester United. I finalisti della scorsa edizione ...

PRIMA PAGINA - Gazzetta sulla Champions: "Sogni stellari. Pirlo attacca"

Una corsa alla Coppa dalle grandi orecchie che non è mai stata così aperta, con Bayern Monaco, Manchester CIty e Paris Saint Germain in prima fila, poi subito dietro Liverpool, Barcellona e Real ...

Al Parco dei Principi subito atmosfera da grandi notti europee con la sfida del gruppo H di Champions League 2020/2021 tra Paris Saint-Germain e Manchester United. I finalisti della scorsa edizione ...Una corsa alla Coppa dalle grandi orecchie che non è mai stata così aperta, con Bayern Monaco, Manchester CIty e Paris Saint Germain in prima fila, poi subito dietro Liverpool, Barcellona e Real ...