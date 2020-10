Paratici: «La Dinamo Kiev ha 4-5 giocatori molto interessanti, li abbiamo visti in Youth League» (Di martedì 20 ottobre 2020) Fabio Paratici, direttore dell’area tecnica della Juventus, ha parlato nel prepartita del match di Champions tra bianconeri e Dinamo Fabio Paratici, direttore dell’area tecnica della Juventus, ha parlato ai microfoni di Juventus TV nel prepartita del match di Champions tra bianconeri e Dinamo Kiev. CLICCA QUI PER LEGGERE LE DICHIARAZIONI INTEGRALI TALENTI – «È una bella partita per vedere le risposte dei giovani. La Dinamo ha 4-5 giocatori molto interessanti che abbiamo già scoperto in Youth League. Li conosciamo bene, vediamo che reazione avranno. È una squadra veloce che ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 20 ottobre 2020) Fabio, direttore dell’area tecnica della Juventus, ha parlato nel prepartita del match di Champions tra bianconeri eFabio, direttore dell’area tecnica della Juventus, ha parlato ai microfoni di Juventus TV nel prepartita del match di Champions tra bianconeri e. CLICCA QUI PER LEGGERE LE DICHIARAZIONI INTEGRALI TALENTI – «È una bella partita per vedere le risposte dei giovani. Laha 4-5chegià scoperto in. Li conosciamo bene, vediamo che reazione avranno. È una squadra veloce che ...

junews24com : Paratici: «La Champions dà emozioni diverse. Vogliamo vincere» - - zagortony2 : @MarcelloChirico @juventusfc @dinamo_kiev E Paratici che insulta gli arbitri... Come sta? - Notiziedi_it : Juve, caso Dybala: svelato il suo sfogo con Paratici dopo Crotone e la verità sul like. In panchina con la Dinamo? -