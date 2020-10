Papa Francesco: 'Siamo tutti specialisti a mettere in croce gli altri' (Di martedì 20 ottobre 2020) 'tutti Siamo specialisti nel mettere in croce gli altri pur di salvare noi stessi'. Lo ha detto Papa Francesco, sottolineando che 'Gesù, invece, si lascia inchiodare per insegnarci a non scaricare il ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 20 ottobre 2020) 'nelinglipur di salvare noi stessi'. Lo ha detto, sottolineando che 'Gesù, invece, si lascia inchiodare per insegnarci a non scaricare il ...

