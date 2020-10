Paolo Rossi | sul palco la vita surreale durante il lockdown

Leggi su ilmanifesto

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Una atmosfera onirica, un ingresso dada Boheme che precipita in un passo da rockstar. Interviene poi un davvero poco epico «buona sera». Comincia così, con la traccia della sua ironia sconnessa, metà festa di paese metà Globe Theatre, Pane o libertà, lo spettacolo dial Teatro Strehler di Milano (fino al 25 ottobre). In platea, posti distanziati come da protocollo sanitario aggravato dalle notizie della giornata, c’era voglia di stare assieme.se ne accorge e … Continua L'articolo proviene da il manifesto.