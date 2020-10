Paola di Benedetto dopo il GFVIP c’è una nuova casa nel suo futuro (Di martedì 20 ottobre 2020) Paola di Benedetto, vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, sorprese tutti per la sua spontaneità e determinazione nel voler arrivare fino alla fine del reality. Persona trasparente e vera, il pubblico ha percepito quanto fosse sincera e anche per questo ha scelto di premiarla. Lontano dal suo Federico, per mesi anche dopo l’uscita del reality a causa dell’emergenza Coronavirus e della quarantena, Paola in questi giorni corona il suo sogno di andare a vivere insieme al suo amore. Negli ultimi mesi alcuni gossip hanno parlato di una crisi tra Paola e il popolare cantante ma a quanto pare i rumors erano infondati visto che l’ex gieffina ha reso noto, pubblicando un post sul suo account Instagram, d’essere pronta per andare a convivere con Fede. I ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 20 ottobre 2020)di, vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, sorprese tutti per la sua spontaneità e determinazione nel voler arrivare fino alla fine del reality. Persona trasparente e vera, il pubblico ha percepito quanto fosse sincera e anche per questo ha scelto di premiarla. Lontano dal suo Federico, per mesi anchel’uscita del reality a causa dell’emergenza Coronavirus e della quarantena,in questi giorni corona il suo sogno di andare a vivere insieme al suo amore. Negli ultimi mesi alcuni gossip hanno parlato di una crisi trae il popolare cantante ma a quanto pare i rumors erano infondati visto che l’ex gieffina ha reso noto, pubblicando un post sul suo account Instagram, d’essere pronta per andare a convivere con Fede. I ...

