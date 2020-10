Pallamano | European Cup femminile 2020 | Jomi Salerno e Alì-Best Espresso Mestrino al round 3 contro KA Por e Lokomotiva Zagabria

Leggi su oasport

(Di martedì 20 ottobre 2020) Si è svolto quest’oggi il sorteggio del3 dellaCup di, che ha decretato le prossime avversarie die Alì-nella competizione continentale, riservando sfide dal grande fascino. Iniziamo dalle campionesse d’Italia in carica della, che se la vedranno con le islandesi del KA/Por, al debutto europeo, e capaci di vincere il campionato nazionale nel 2018, anche se non ha iniziato nel migliore dei modi la stagione corrente, con appena un successo in tre partite. Sfida molto più difficile invece per la Alì-...