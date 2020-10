Palermo-Turris, corallini per riscrivere la storia: convocati e precedenti del big match (Di martedì 20 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiPalermo – corallini in Sicilia per ri-scrivere la storia: battere il Palermo. Un’impresa ardua ma non impossibile per i ragazzi di mister Fabiano che con tre vittorie ed un pareggio guidano il girone C di Lega Pro insieme a Bari e Teramo. “Per noi è un onore giocare sul campo del Palermo – racconta alla vigilia del big match il mister corallino, Franco Fabiano -. Approcciamo a quest’appuntamento con grande umiltà, ma al contempo con la consapevolezza di andarci a giocare la nostra partita a viso aperto”. Una sfida, quella tra i vesuviani e i rosa oro, che manca dagli almanacchi sportivi dal lontano campionato 1997/98 dove la Turris riuscì a guadagnarsi un onesto pareggio a reti ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 20 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiin Sicilia per ri-scrivere la: battere il. Un’impresa ardua ma non impossibile per i ragazzi di mister Fabiano che con tre vittorie ed un pareggio guidano il girone C di Lega Pro insieme a Bari e Teramo. “Per noi è un onore giocare sul campo del– racconta alla vigilia del bigil mister corallino, Franco Fabiano -. Approcciamo a quest’appuntamento con grande umiltà, ma al contempo con la consapevolezza di andarci a giocare la nostra partita a viso aperto”. Una sfida, quella tra i vesuviani e i rosa oro, che manca dagli almanacchi sportivi dal lontano campionato 1997/98 dove lariuscì a guadagnarsi un onesto pareggio a reti ...

